Трамп снова заявил, что США выиграли две мировые войны

Глава Белого дома Дональд Трамп снова заявил, что американские солдаты выиграли обе мировые войны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы победили во всех (войнах — прим. ред.), что были до этого», — сказал президент во время церемонии празднования Дня ветеранов.

Не первый раз Трамп минимизирует заслуги Советского Союза во Второй мировой войне. До этого он уже заявлял, что Вашингтон внес значительный вклад в победу в мировых войнах. По мнению американского президента, США намного больше других стран сделали для победы в мировых столкновениях.

До этого Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России. Это стало для него поводом задуматься о добавлении подобного праздника в календарь Соединенных Штатов.