Трамп снова заявил, что США выиграли две мировые войны
Глава Белого дома Дональд Трамп снова заявил, что американские солдаты выиграли обе мировые войны. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы победили во всех (войнах — прим. ред.), что были до этого», — сказал президент во время церемонии празднования Дня ветеранов.
Не первый раз Трамп минимизирует заслуги Советского Союза во Второй мировой войне. До этого он уже заявлял, что Вашингтон внес значительный вклад в победу в мировых войнах. По мнению американского президента, США намного больше других стран сделали для победы в мировых столкновениях.
До этого Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России. Это стало для него поводом задуматься о добавлении подобного праздника в календарь Соединенных Штатов.