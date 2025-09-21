Трамп снова призвал Европу не покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны прекратить покупку российской нефти из-за украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Европейцы покупают нефть у России — этого же не должно было быть, верно?» — заявил Трамп во время выступления в Вирджинии.

Трамп предложил постоянному представителю США при НАТО Мэттью Уитакеру усилить давление на европейские страны по этому вопросу.

Перед вылетом в Великобританию Трамп также призывал европейские страны отказаться от российской нефти.

Ранее Евросоюз стал рассматривать возможность введения торговых ограничений на поставки топлива из России в Венгрию и Словакию через нефтепровод «Дружба». Но эти планы не связаны с новым 19-м пакетом санкций ЕС против России.