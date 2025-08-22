Трамп снова назвал США самой «горячей» страной в мире

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна стала самой «горячей» в мире. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social .

«Просто вдумайтесь, год назад мы были „мертвой“ страной без надежды когда-либо увидеть величие снова! Но все изменилось в день выборов, 5 ноября 2024. Блестящая победа», — заявил он.

Соединенные Штаты — самая «горячая» страна в мире. Нет ни одной другой страны, которая хотя бы частично могла приблизиться к этому, написал Трамп.

Несколько дней назад Трамп также назвал США «самой горячей страной» в мире и предметом зависти для всех. Американскому лидеру нравится подобное выражение.

«Год назад Америка была мертвой страной, а сейчас это самая горячая страна в мире», — писал он в конце июля.

Ранее стало известно, что Трамп выступит с заявлением для прессы вечером 22 августа. Его тема не раскрывается.