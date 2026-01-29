Трамп случайно распиарил премьер-министра Дании

Президент США Дональд Трамп спас политическую карьеру премьер-министра Дании. Все дело в том, что после решительной защиты суверенитета страны рейтинг левоцентристской партии Метте Фредериксен резко вырос, сообщило Politico .

«После долгого перерыва они наконец-то провели четкую линию, вместо того чтобы выглядеть покорными», — заявил депутат Европарламента от оппозиции.

Ссылаясь на опрос датской консалтинговой компании Megafon, авторы материала отметили, что социал-демократическая партия Фредериксен могла бы получить 41 место в парламенте против 32 в декабре. Это вернуло бы ей статус крупнейшей, несмотря на поражение на местных выборах в ноябре. Коалиция в целом набрала бы 40,9% — лучший показатель за два года.

Этот тренд наблюдают и в других странах: лидеры, выступающие против Трампа и защищающие национальный суверенитет, получают поддержку избирателей.

Ранее американский президент почти час отчитывал премьера Дании из-за Гренландии. Этот телефонный разговор прошел еще в 2025 году.