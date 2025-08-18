Трамп хочет позвонить Путину прямо сейчас

Президент США Дональд Трамп прямо сейчас хочет позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает Sky News .

По словам главы Белого дома, он хочет сделать этот важный звонок, пока европейские лидеры находятся в Овальном кабинете.

Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Путиным отметил, что давно знаком с Путиным.

«У меня всегда были с ним отличные отношения. Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ. И мы посмотрим, что из этого получится», — сказал он.

По мнению Трампа, «слишком сложных» вопросов в украинском урегулировании нет.

До этого Зеленский сделал заявление, что готов к трехсторонней встрече с Россией и США.