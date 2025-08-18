Трамп хочет позвонить Путину прямо сейчас
Президент США Дональд Трамп прямо сейчас хочет позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает Sky News.
По словам главы Белого дома, он хочет сделать этот важный звонок, пока европейские лидеры находятся в Овальном кабинете.
Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Путиным отметил, что давно знаком с Путиным.
«У меня всегда были с ним отличные отношения. Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ. И мы посмотрим, что из этого получится», — сказал он.
По мнению Трампа, «слишком сложных» вопросов в украинском урегулировании нет.
До этого Зеленский сделал заявление, что готов к трехсторонней встрече с Россией и США.