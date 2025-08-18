Трамп словами о коррупции ответил на вопрос об оружии для Украины

На пресс-конференции встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским американскому президенту Дональду Трампу задали вопрос о том, сколько средств он намерен выделить Украине. Трансляция мероприятия шла на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что в отличие от Джо Байдена, которого он назвал коррумпированным и «не слишком умным», он не раздает вооружение бесплатно. По словам Трампа, поставки Киеву происходят исключительно на коммерческой основе.

На той же встрече Трамп пообещал позвонить президенту России Владимиру Путину до конца дня. Он собирается созвониться с российским лидером «сразу» после завершения переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.

Президент США отметил, что незадолго до встречи с Зеленским у него был «непрямой» разговор с Путиным. Что это значит, он не уточнил. Кроме того, Трамп окончательно закрыл для Украины путь в НАТО.