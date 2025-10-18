Трамп сказал Зеленскому «остановиться прямо сейчас»

Американский лидер Дональд Трамп назвал встречу с Зеленским «хорошей и откровенной». Он также призвал «немедленно остановить конфликт», сообщал телеканал Fox News .

Политик указал, что, по его мнению, конфликт должны прервать обе стороны. Остановиться им следует по линии боевого соприкосновения, «где бы она ни проходила».

Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину.

Ранее Трамп сообщил, что его приоритетом является дипломатическое урегулирование и что он намерен продолжить контакты с российской стороной. Встреча Трампа и Путина в Будапеште, по его словам, может состояться в ближайшее время.