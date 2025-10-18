Трамп сказал Зеленскому «остановиться прямо сейчас»
Президент США назвал встречу с Зеленским откровенной
Американский лидер Дональд Трамп назвал встречу с Зеленским «хорошей и откровенной». Он также призвал «немедленно остановить конфликт», сообщал телеканал Fox News.
Политик указал, что, по его мнению, конфликт должны прервать обе стороны. Остановиться им следует по линии боевого соприкосновения, «где бы она ни проходила».
Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину.
Дональд Трамп
Ранее Трамп сообщил, что его приоритетом является дипломатическое урегулирование и что он намерен продолжить контакты с российской стороной. Встреча Трампа и Путина в Будапеште, по его словам, может состояться в ближайшее время.