Надо сказать, еще с 2014 года, когда сомнительный в своей легитимности киевский режим пришел к власти в результате госпереворота, постоянно шли разговоры о нарушении Москвой условий известного Будапештского меморандума. Согласно ему страны-гаранты, среди которых были и Россия, и США, обеспечивали бы неприкосновенность границ Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия и соблюдения нейтрального статуса. Мол, Россия же Крым забрала, значит, своих обещаний не выполнила.

Москва тогда не стала оспаривать легитимность нового режима — а зря, все было бы намного проще. Тем не менее аргументировано указала на то, что подача Киевом заявки на вступление в НАТО (это было аж в 2008 году) и последующее внесение в Конституцию Украины пункта о евроатлантической интеграции обнуляют будапештские гарантии. В НАТО Украину так и не взяли. Киев не согласился и с тех пор носится, точно с писаной торбой, с идеей новых гарантий безопасности — от каждой страны Североатлантического альянса в отдельности, — саркастично прозванных в народе «будапештиками». Проще говоря, Владимир Зеленский хотел получить новый «Будапешт» и, судя по всему, таки получит. Загвоздка лишь в том, что ни о таком исходе мечтали на Банковой.

Фото: Tony Behar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Садясь накануне в самолет до Вашингтона, украинский узурпатор уже видел себя обладателем американских ракет Tomahawk, с помощью которых он не столько смог бы нанести серьезный урон России или как-то кардинально (да вообще никак) поменять ситуацию на поле боя, сколько еще глубже втянуть нынешнюю администрацию США в украинский конфликт, возможно, окончательно превратив «войну Байдена» в «войну Трампа». Войну, которую ни один американский лидер, тем более такой тщеславный, как Трамп, не мог бы позволить себе проиграть. Но все изменил вчерашний телефонный разговор Кремля и Белого дома — кстати, уже восьмой по счету с момента инаугурации нового президента Соединенных Штатов. «Мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе. Первое заседание со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио совместно с другими назначенными представителями. <…> Президент Путин и я после встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия», — написал Трамп в своей социальной сети сразу по окончании разговора. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что подготовка к саммиту начнется с созвона глав дипломатических ведомств — Рубио и Лаврова. Идею с Будапештом предложил Трамп, а Путин его поддержал.

Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Также лидеры сошлись на том, что доводить ситуацию до передачи Украине Tomahawk не стоит, поскольку это окончательно подорвет и без того хрупкое доверие между Москвой и Вашингтоном (эту мысль Путин максимально четко донес до своего визави). В конце концов, восстановление нормальных деловых отношений пойдет только на пользу как и России, и Штатам, так и всему миру. «Президент США указывал на то, что завершение конфликта открывало бы колоссальные перспективы в сотрудничестве России и Америки», — поделился Ушаков подробностями телефонных переговоров.

Все это, как мы понимаем, не входило, да и не входит в планы Киева и Брюсселя. У них теперь остается приблизительно 10 дней, чтобы как-то воспрепятствовать достижению между Россией и США договоренностей об урегулировании украинского конфликта.

Конфликта, которого, возможно, и не случилось бы, не укради 2020 году демократы победы у республиканцев. В этом президент Трамп действительно прав.