Трамп шокировал заявлением по новому военному конфликту

Президент США Дональд Трамп заявил, что после его телефонного разговора с руководителями Таиланда и Камбоджи обе стороны якобы выразили готовность прекратить огонь. Эту информацию политик опубликовал в социальной сети Truth Social .

Американский лидер посвятил ситуации два поста. В первом он рассказал, что переговорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Здесь же Трамп намекнул на возможность экономического давления на обе стороны.

«По совпадению, мы сейчас ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никаких соглашений ни с одной из них, если они воюют — и я им об этом сказал», — написал президент США.

Затем политик объяснил, что пытается упростить «сложную ситуацию». По его словам, в войне между Таиландом и Камбоджей погибло уже «много людей».