Трамп шокировал заявлением по новому военному конфликту
Трамп сообщил о готовности Таиланда и Камбоджи к перемирию
Президент США Дональд Трамп заявил, что после его телефонного разговора с руководителями Таиланда и Камбоджи обе стороны якобы выразили готовность прекратить огонь. Эту информацию политик опубликовал в социальной сети Truth Social.
Американский лидер посвятил ситуации два поста. В первом он рассказал, что переговорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Здесь же Трамп намекнул на возможность экономического давления на обе стороны.
«По совпадению, мы сейчас ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никаких соглашений ни с одной из них, если они воюют — и я им об этом сказал», — написал президент США.
Затем политик объяснил, что пытается упростить «сложную ситуацию». По его словам, в войне между Таиландом и Камбоджей погибло уже «много людей».
Война очень напоминает мне конфликт между Пакистаном и Индией, который был успешно прекращен.
Дональд Трамп
В следующей публикации глава Белого дома сообщил об «очень хорошем» разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда. Тот также выразил желание завершить военный конфликт.
Трамп анонсировал и следующий этап челночной дипломатии — он вновь собирается позвонить премьеру Камбоджи и передать ему позицию тайских властей.
Власти обеих стран, Таиланда и Камбоджи, пока никаких официальных заявлений не делали.
Таиланд и Камбоджа обстреливают друг друга третий день. Конфликт возник на границе. Бои начались после гибели двух тайских солдат на минах, в общем же стороны продолжают более чем вековой спор о суверенитете над территориями в Изумрудном треугольнике.