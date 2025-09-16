США одобрили первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками по НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками по НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters.
Вашингтон возобновляет поставки оружия ВСУ в рамках нового финансового соглашения с союзниками. Вооружение могут отправить на Украину в ближайшее время, уточнили в материале.
«Это первый случай использования нового механизма, разработанного США и их союзниками для поставок Украине оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО», — указали журналисты.
В Пентагоне одобрили две поставки на сумму 500 миллионов долларов в рамках нового механизма.
НАТО запустил беспрецедентную в истории альянса военную кампанию под названием «Восточный страж». В рамках этой миссии у российских и белорусских границ соберутся до 40 тысяч военных и тяжелая техника.