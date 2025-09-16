США одобрили первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками по НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками по НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters .

Вашингтон возобновляет поставки оружия ВСУ в рамках нового финансового соглашения с союзниками. Вооружение могут отправить на Украину в ближайшее время, уточнили в материале.

«Это первый случай использования нового механизма, разработанного США и их союзниками для поставок Украине оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО», — указали журналисты.

В Пентагоне одобрили две поставки на сумму 500 миллионов долларов в рамках нового механизма.

НАТО запустил беспрецедентную в истории альянса военную кампанию под названием «Восточный страж». В рамках этой миссии у российских и белорусских границ соберутся до 40 тысяч военных и тяжелая техника.