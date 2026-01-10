Трамп шокировал россиян странной любовью

Трамп: я люблю россиян, но не хочу, чтобы они были соседями в Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп сделал серию резонансных заявлений, в которых смешал симпатии к российскому народу с жесткими геополитическими амбициями. Отрывки выступления политика в Белом доме привела газета The Guardian .

Трамп выступал на встрече с руководителями нефтяных компаний. Он вновь заявил о готовности Вашингтона забрать Гренландию «любым способом», чтобы не допустить туда Москву и Пекин.

«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России», — неожиданно провозгласил Трамп.

Однако сразу же указал, что его теплые чувства не означают готовности терпеть российское или китайское присутствие в Арктике.

«Я не хочу, чтобы они были соседями [США] в Гренландии, этого не произойдет. И, кстати, НАТО должно это понять», — резюмировал глава Белого дома.

Трамп полагает, что США обязаны владеть островом, а не просто арендовать там базы. По его словам, защищать можно только свою собственность, и в условиях, когда воды вокруг Гренландии якобы «кишат российскими и китайскими кораблями», США намерены решить вопрос собственности «либо по-хорошему, либо по-плохому».

Европейские лидеры уже выразили «крайнюю озабоченность» риторикой Трампа, назвав ее угрозой миропорядку. Они также призвали «поддерживать принципы Устава ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ».