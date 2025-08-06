Трамп шокировал резкой угрозой России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что действия России представляют собой «необычайную и чрезвычайную угрозу» для национальной безопасности США. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте Белого дома.

Документ власти США обнародовали почти сразу после встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

В том же документе Трамп распорядился ввести дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии — как наказание за закупки российской нефти. В результате общая торговая нагрузка США на Дели выросла до 50%.

Американская администрация дала Кремлю срок до пятницы, чтобы тот согласился на прекращение огня на Украине, иначе санкции будут расширены и на других торговых партнеров Москвы.

По словам Трампа, решение стало ответом на «дополнительную информацию», полученную от высокопоставленных чиновников после московской встречи. Что именно легло в основу заявления, не уточнялось.

Несмотря на угрозы санкций, Трамп назвал прошедшую встречу «продуктивной» и оставил возможность для заключения сделки. По оценке президента США, стороны «достигли большого прогресса».

Представитель Белого дома на условиях анонимности рассказал The New York Times, что беседа Владимира Путина и Уиткоффа «прошла хорошо».