Трамп шокировал резким заявлением о России
США готовятся к обсуждению дополнительных санкций против России
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов к новому этапу санкций против России. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, как сообщило Reuters.
Президент США ограничился короткой репликой: «Да, я готов». Каких-либо деталей или сроков введения новых рестрикций политик не привел.
Американский министр финансов Скотт Бессент за несколько часов до заявления Трампа также дал понять, что Белый дом планирует сотрудничать с Европой по новым санкциям.
Чиновник говорил, что рестрикции могут коснуться стран, которые покупают российскую нефть.
Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы европейские партнеры последовали нашему примеру.
Скотт Бессент
Министр полагает, что вторичные санкции США заставят экономику России «полностью рухнуть».
В августе администрация Дональда Трампа наложила 50-процентные тарифы на Индию, сославшись на продолжающиеся закупки ею российской нефти.
В ответ индийские власти констатировали, что будут покупать энергоносители там, где им выгодно — вне зависимости от позиции США.