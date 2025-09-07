Трамп шокировал резким заявлением о России

США готовятся к обсуждению дополнительных санкций против России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов к новому этапу санкций против России. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, как сообщило Reuters .

Президент США ограничился короткой репликой: «Да, я готов». Каких-либо деталей или сроков введения новых рестрикций политик не привел.

Американский министр финансов Скотт Бессент за несколько часов до заявления Трампа также дал понять, что Белый дом планирует сотрудничать с Европой по новым санкциям.

Чиновник говорил, что рестрикции могут коснуться стран, которые покупают российскую нефть.