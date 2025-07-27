Трамп шокировал новым заявлением о Китае
Президент США объявил о возможном подписании соглашения с Китаем
США и Китай близки к подписанию масштабного торгового соглашения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости».
По словам Трампа, стороны уже достигли «определенных договоренностей». Деталей политик не раскрыл.
Президент США пояснил, что недавно Вашингтон заключил новое соглашение с Японией и теперь рассчитывает на подобный же успех в диалоге с Пекином.
«Посмотрим, как все будет развиваться дальше», — добавил Дональд Трамп.
О каком именно соглашении говорил Трамп, пока ясно не до конца. В апреле 2025 года президент США начал торговую войну с большинством стран мира, взаимные пошлины с Китаем достигли 145% со стороны Вашингтона и 125% со стороны Пекина.
Такие действия, по версии американской прессы, поставили США в зависимость от России из-за удобрений.
Уже в середине июня Дональд Трамп заявил, что США и Китай договорились о торговой сделке. В конце того же месяца политик снова рассказал о соглашении с Пекином, на сей раз о редкоземельных металлах.