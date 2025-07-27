Трамп шокировал новым заявлением о Китае

США и Китай близки к подписанию масштабного торгового соглашения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости» .

По словам Трампа, стороны уже достигли «определенных договоренностей». Деталей политик не раскрыл.

Президент США пояснил, что недавно Вашингтон заключил новое соглашение с Японией и теперь рассчитывает на подобный же успех в диалоге с Пекином.

«Посмотрим, как все будет развиваться дальше», — добавил Дональд Трамп.

О каком именно соглашении говорил Трамп, пока ясно не до конца. В апреле 2025 года президент США начал торговую войну с большинством стран мира, взаимные пошлины с Китаем достигли 145% со стороны Вашингтона и 125% со стороны Пекина.

Такие действия, по версии американской прессы, поставили США в зависимость от России из-за удобрений.

Уже в середине июня Дональд Трамп заявил, что США и Китай договорились о торговой сделке. В конце того же месяца политик снова рассказал о соглашении с Пекином, на сей раз о редкоземельных металлах.