Пошлины Трампа довели США до зависимости от России

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины повлекли за собой глобальные изменения торговой системы. Америка стала зависеть от российских удобрений, сообщила газета The Washington Post .

Издание отметило, что введенные Трампом пошлины повлекли за собой некоторые непреднамеренные последствия.

«Например, США теперь больше зависят от России в поставках карбамида — распространенного удобрения, используемого для выращивания таких культур, как пшеница, кукуруза и рис», — говорится в материале.

По данным нью-йоркской финансовой компании StoneX, в мае доля российских поставок составила 64% импорта карбамида в США. Это примерно в два раза больше, чем было до введения Трампом 10-процентных пошлин.

«Создается мир глобальной торговли, в котором нет места США», — заявил гендиректор компании QIMA Себастьян Брето.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник сообщил, что союзники и важные партнеры США отвернутся от Трампа из-за его торговой политики.