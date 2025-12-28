Трамп шокировал беседой с Путиным. Зеленский остался ждать

Трамп сообщил о «продуктивной» беседе с Путиным перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social .

Этот звонок стал ключевым этапом подготовки к большой встрече Трампа с Владимиром Зеленским, которая должна начаться сегодня в 21:00 по московскому времени во Флориде.

Беседовать с украинским лидером Трамп собрался в главном обеденном зале своего поместья.

«Пресса приглашена», — добавил президент США.

Сразу после личного общения с украинским президентом американский лидер намерен созвониться с руководителями европейских стран, чтобы обсудить итоги переговоров.

Главной темой этой серии дипломатических контактов остается «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что Зеленский привез в США обновленный документ из 20 пунктов, который, по его словам, уже на 90% согласован с Белым домом.

Ранее Трамп заявил об отсутствии поддержки от ООН в вопросе Украины.