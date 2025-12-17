Трамп обратится к американцам 17 декабря

Американский лидер Дональд Трамп сегодня встретит самолет с телами погибших в Сирии военных из США, а вечером выступит с обращением к гражданам. Это следует из графика президента.

В расписании написано, что в 13:15 по местному времени (19:15 по московскому) президент с женой Меланьей будет встречать самолет, доставивший на родину тела американских военных, погибших в боях в Сирии.

В 21:00 по вашингтонскому времени (05:00 по московскому) Трамп обратиться к народу. Сам он не уточнил тему выступления, однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что глава государства затронет исторические успехи своего правительства.

Ранее руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз охарактеризовала Трампа как человека с личностью алкоголика. Она отметила, что президент действует так, будто думает, что ему под силу что угодно.