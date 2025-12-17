Чиновница из Белого дома назвала Трампа человеком с характером алкоголика

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз охарактеризовала президента США Дональда Трампа как человека с личностью алкоголика. Об этом она заявила в интервью журналу Vanity Fair .

«[У Трампа] характер алкоголика», — сказала она.

По ее словам, глава государства действует, исходя из убеждения, что нет ничего, чего он бы не смог сделать. После публикации интервью чиновница опровергла приписанные ей резкие высказывания о Трампе и других американских политиках.

Уайлз позже в соцсетях обвинила журнал в фабрикации клеветнической статьи, направленной лично против нее и «лучшего президента, сотрудников Белого дома и членов кабинета министров в истории». По ее словам, издание выборочно цитировало ее и вырывало слова из контекста.

Между тем известно, что сам американский лидер не раз называл отказ от алкоголя одним из своих немногих хороших качеств.

Ранее Трамп подарил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио новую обувь, потому что его ближайшее окружение должно хорошо выглядеть.