Трамп сделал заявление о планах на случай проигрыша

Трамп пообещал не избираться в 2028 году, если проиграет выборы президента

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что если проиграет нынешние выборы, то не станет баллотироваться в 2028 году. Об этом написало издание Full Measure .

«Нет, я не думаю, не думаю, что это произойдет. Я не вижу такого вовсе», — заявил Трамп.

При этом Трамп подчеркнул, что рассчитывает на победу на предстоящих выборах.

Ранее Трамп отклонил приглашение на вторые дебаты от своей соперницы от демократов Камалы Харрис. Он заявил, что слишком поздно проводить еще одни дебаты. Республиканец участвовал в дебатах уже дважды — первый раз с действующим президентом Джо Байденом, второй раз с Харрис.