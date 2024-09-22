«Слишком поздно». Трамп отверг предложение Харрис по новым теледебатам
Трамп отказался от предложения Харрис провести вторые дебаты
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп отклонил приглашение на вторые дебаты от своей соперницы от демократов Камалы Харрис. Об этом сообщила газета The Guardian.
Харрис согласилась провести 23 октября второй раунд дебатов с американским экс-лидером на телеканале CNN. Трамп напомнил, что он, в отличие от своей соперницы, уже участвовал в теледебатах несколько раз.
«[Харрис] провела одни дебаты, я — двое. Слишком поздно проводить еще одни. Я бы с радостью, но голосование началось, избиратели вышли. Все ли голосуют? Выходите и голосуйте», — отметил республиканец.
Трамп дважды принимал участие в теледебатах в этом году. В июле он дискутировал с президентом США Джо Байденом, а в сентябре — с Харрис.
Ранее бывший адвокат американского экс-лидера Джо Такопина рассказал, как кандидат от Демократической партии использовала на теледебатах свой прокурорский опыт. По его словам, Харрис «подловила» Трампа, упомянув малочисленность его митингов. Республиканца задело ее высказывание, и он отвлекся.