Трамп сделал удивительное предложение Канаде в резкой попытке усилить влияние

Избранный президент Америки Дональд Трамп предложил канадцам 60-процентную налоговую льготу, если они согласятся стать 51-м штатом США. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Это заявление Трамп сделал, поздравляя канадцев с Рождеством. При этом премьер-министра Канады Джастина Трюдо он назвал «губернатором».

«Если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги будут сокращены более чем на 60%, их бизнес немедленно увеличится вдвое, и они будут иметь военную защиту, как ни одна другая страна в мире», — добавил американский политик.

Daily Mail отмечает, что недавно Трамп в своих социальных сетях опубликовал и пост о том, что «канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом», и разместил изображение себя на вершине горы, осматривающего окружающую территорию рядом с канадским флагом.

Это уже не первое заявление Трампа, касающееся территорий других стран за последние дни. Ранее политик заявил о планах купить Гренландию, притом западная пресса со ссылкой на источники сообщила, что политик серьезно настроен овладеть крупнейшим в мире островом.