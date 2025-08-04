Трамп сделал шокирующий ход с пошлинами из-за России

США анонсировали повышение тарифов на импорт из Индии

США в значительной мере повысят торговые пошлины для Индии из-за того, что эта страна получает прибыль от перепродажи российской нефти. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в Truth Social .

Политик не уточнил, на сколько именно поднимет тарифы. Пока не установлены и сроки, когда их введут.

Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть этих закупок на открытом рынке, получая огромные прибыли.

Трамп лишь подчеркнул, что считает такие действия неприемлемыми и намерен ужесточить торговую политику в отношении Нью-Дели.

Американский лидер в последние недели несколько раз угрожал Индии санкциями из-за российской нефти. В начале августа он ввел 25% пошлины на импорт товаров из Индии.

Индийские власти в ответ заявили, что продолжат закупать нефть из России — несмотря на угрозы Дональда Трампа. По версии западной прессы, с 2022 года власти резко увеличили покупки российской нефти.