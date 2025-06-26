Трамп потребовал уволить «как собаку» автора репортажа об Иране

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал работу журналистки CNN Наташи Бертран, которая занималась репортажем об ударах США по Ирану. В соцсети Truth Social он призвал вышвырнуть ее, как собаку.

Бертран освещала вопросы национальной безопасности и рассказала, как американским не удалось с помощью бомб уничтожить иранские ядерные объекты.

«Я наблюдал, как она три дня занималась фейковыми новостями. Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать „как собаку“», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Бертран очернила американских летчиков, которые прекрасно выполнили свою работу и полностью ликвидировали иранские ядерные объекты. Также Трамп напомнил о репортаже журналистки о «ноутбуке из ада» — компьютере Хантера Байдена.

Ранее телеканал CNN и газета The New York Times сообщили со ссылкой на сотрудников разведки из Пентагона, что удары бомбардировщиков B-2 по целям в Иране не разрушили объекты, а только их заблокировали. Позже Трамп обвинил прессу во лжи и сравнил атаки по территории исламской республики с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.