Трамп сделал щедрое предложение застрявшим на орбите астронавтам

Трамп оплатит сверхурочные астронавтам, которые застряли на орбите на 9 месяцев

Американский президент Дональд Трамп согласился лично выплатить сверхурочные двум астронавтам, которые провели на орбите девять месяцев. Политика процитировало РИА «Новости» .

Космическое агентство США выплачивать астронавтам сверхурочные отказалось. В NASA объяснили, что астронавты формально относятся к федеральным служащим и получают командировочные. Их суточная выплата на непредвиденные расходы составила всего пять долларов в день.

Пока астронавты не отреагировали на предложение Трампа. Не комментировали его и в NASA.

Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, астронавты NASA, прибыли на МКС еще 6 июня. Их миссия должна была продлиться только неделю, но из-за поломки космического корабля Boeing Starliner они остались на орбите на долгие месяцы.

Вернуться им удалось только 19 марта. Путь занял 17 часов. Корабль с экипажем приводнился у побережья Флориды. Астронавты летели в одной команде с российским космонавтом Александром Горбуновым в капсуле космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.