NASA не заплатило сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам

Американское космическое агентство NASA не выплатило астронавтам, которые застряли на Международной космической станции (МКС), сверхурочные. Такое заявление сделал представитель NASA Джими Рассел, сообщила газета The New York Times .

«Находясь в космосе, астронавты NASA как федеральные служащие получают официальные командировочные», — заявил он.

Рассел объяснил, что в таком случае астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору полагается только суточная выплата на «непредвиденные расходы», которая составляет пять долларов в день.

Несмотря на особые условия работы и риски, связанные с полетами в космос, астронавты на Международной космической станции не получают сверхурочные, отпускные или выходные пособия. Таким образом, в дополнение к годовой зарплате, которая составляет около 152,3 тысячи долларов, Уильямс и Уилмор, проведя на станции 286 дней, получат дополнительную выплату в размере 1,4 тысячи долларов.

Уильямс и Уилмор стали первыми, кто испытал новый корабль Boeing Starliner. Они прибыли на станцию 6 июня. Предполагалось, что их миссия продлится около семи дней, но из-за проблем с двигателем корабля, которые были обнаружены во время стыковки со станцией, и последующей утечки гелия, тестирование затянулось.

Ранее стало известно, что застрявшие на МКС с прошлого лета астронавты NASA вернутся на Землю — корабль Crew Dragon отстыковался от станции. Астронавты провели в космосе девять месяцев, что сильно превышает стандартный шестимесячный срок.