Трамп сделал резкое замечание об Илоне Маске
Президент США пообещал не лишать Маска субсидий
Американский лидер Дональд Трамп уверил, что не планирует лишать государственных субсидий бизнесы миллиардера Илона Маска. Соответствующее заявление политик разместил в своей социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, о грядущем уничтожении компаний Илона Маска «все говорят». Трамп считает, что такой эффект на бизнес миллиардера окажет блокировка субсидий со стороны государства.
Политик заверил, что эти тезисы далеки от действительности. Он добавил, что заинтересован в процветании как бизнеса Маска, так и всей американской экономики.
По мнению президента, успех предпринимателей положительно отражается на положении страны в целом.
Чем лучше у них идут дела, тем лучше для США, это хорошо для всех нас. Мы каждый день бьем рекорды, и я хочу, чтобы так продолжалось!
Дональд Трамп
Американский миллиардер поссорился с президентом Трампом из-за «большого и прекрасного законопроекта». В числе прочего документ подразумевает повышение потолка госдолга США.
Маск назвал билль «совершенно безумным и разрушительным».
В начале июля Илон Маск объявил о создании новой политической партии — притом, что в США традиционно активны лишь две, демократы и республиканцы. После этого Трамп заявил, что «Маск совершенно слетел с катушек» и «превратился в ходячую катастрофу».