Трамп сделал резкое замечание об Илоне Маске

Американский лидер Дональд Трамп уверил, что не планирует лишать государственных субсидий бизнесы миллиардера Илона Маска. Соответствующее заявление политик разместил в своей социальной сети Truth Social .

По словам главы Белого дома, о грядущем уничтожении компаний Илона Маска «все говорят». Трамп считает, что такой эффект на бизнес миллиардера окажет блокировка субсидий со стороны государства.

Политик заверил, что эти тезисы далеки от действительности. Он добавил, что заинтересован в процветании как бизнеса Маска, так и всей американской экономики.

По мнению президента, успех предпринимателей положительно отражается на положении страны в целом.