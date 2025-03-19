Трамп потребовал ускорить работу над техническими деталями прекращения огня на Украине
Трамп поручил ускорить работу для достижения перемирия на Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил администрации президента разработать дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине перед тем, как американские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.
«Президент распорядился продолжать работу над техническими деталями достижения и расширения частичного прекращения огня. Он поручил своим советникам разработать эти детали как можно скорее», — сказала Левитт.
Также она добавила, что команда переговорщиков от США на этой неделе отправятся в Саудовскую Аравию для возобновления обсуждения «санкций и всех остальных деталей».
«Президент отметил, что на последующих встречах команды договорятся по всем аспектам, нужным для движения вперед», — сообщила Левитт.
Несмотря на это, по словам официального представителя, США все же продолжат передавать Украине разведданные.
«Будет продолжен обмен разведывательной информацией с Украиной в целях обороны», — сказала она.
Также Левитт отметила, что Путин и Трамп в состоявшейся накануне, 18 марта, беседе отметили важность налаживания диалога между российской стороной и США. Оба президента указали, что двусторонние отношения США и России требуют улучшения.