Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине в Женеве

Трамп: переговоры с Россией и Украиной будут очень простыми

Предстоящие трехсторонние переговоры в Женеве по урегулированию конфликта на Украине будут значимыми, но очень простыми. Об этом 16 февраля заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета.

Американский лидер возвращался в Вашингтон из поместья в Уэст-Палм-Бич, когда прокомментировал планы встреч в Женеве. Он подчеркнул, что переговоры будут крупными.

«Но они будут очень простыми», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер уже вылетели в Женеву, чтобы провести переговоры с Россией и Украиной, а также они планируют провести встречу с представителями Ирана.