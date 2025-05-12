Трамп счел важной возможную встречу дипломатов Украины и России в Стамбуле

Трамп обратил внимание на важность встречи дипломатов в Стамбуле 15 мая

Hu Yousong/XinHua
Фото: Hu Yousong/XinHua/www.globallookpress.com

Российская и украинская стороны на встрече в Стамбуле 15 мая могут достигнуть значительных позитивных результатов. Об этом на  пресс-конференции заявил президент США.

Он призвал серьезно отнестись к переговорам делегаций.

«Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера [РФ и Украины] <…> Думаю, не стоит ее недооценивать», — подчеркнул глава государства.

Также американский президент не исключил, что сам приедет в Стамбул 15 мая. Он отметил, что у него есть другие планы на этот день, но их можно перенести.

Ранее Трамп допустил возможность встречи с председателем КНР Си Цзиньпином до конца недели. Главной темой для обсуждения двух лидеров станут переговоры по пошлинам. Президент США добавил, что «это будет фантастикой» для обоих государств.

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