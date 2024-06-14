Трамп резко высказался о помощи Украине

Конгрессмен Гетц: Трамп высказался против поддержки Украины

Фото: РИА «Новости»

Бывший президент США Дональд Трамп высказался против оказания Соединенными Штатами помощи Украине. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц на своей странице в социальной сети X.

Заявление экс-главы Белого дома прозвучало во время встречи с коллегами по партии на Капитолийском холме.

«Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине», — подчеркнул Гетц.

Конгрессмен также процитировал Трампа, выразившего мнение, что «Украина никогда не поможет США».

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа полностью поменяет политику в отношении Украины.

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