Бывший президент США Дональд Трамп высказался против оказания Соединенными Штатами помощи Украине. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц на своей странице в социальной сети X .

Заявление экс-главы Белого дома прозвучало во время встречи с коллегами по партии на Капитолийском холме.

«Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине», — подчеркнул Гетц.

Конгрессмен также процитировал Трампа, выразившего мнение, что «Украина никогда не поможет США».

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа полностью поменяет политику в отношении Украины.