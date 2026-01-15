При ударах США по Ирану могут применить ракеты Tomahawk

WSJ: США могут нанести удары по Ирану ракетами Tomahawk с эсминцев в регионе

США могут задействовать крылатые ракеты Tomahawk, размещенные на Ближнем Востоке, для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По мнению журналистов, у Соединенных Штатов достаточно сил для атаки на исламскую республику, несмотря на отсутствие в регионе американской авианосной ударной группы. Сейчас силы американцев сконцентрированы в Карибском бассейне: в настоящее время там находится 12 военных кораблей, в то время как на Ближнем Востоке — всего шесть.

Удар, вероятно, нанесут с эсминцев — быстроходных многоцелевых боевых кораблей. Не исключено, что при этом используют ракеты Tomahawk.

Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер заявила, что США уже направили в регион авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря, которая прибудет в регион в течение недели.

Ранее политолог Блохин высказал мнение, что прямой военный конфликт США с Ираном маловероятен. Это обусловлено высокими затратами и рисками потерь.