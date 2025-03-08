Трамп резким замечанием поставил под угрозу существование НАТО

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что члены трансатлантического военного альянса НАТО не придут на помощь США при необходимости. Об этом сообщило CBS News .

«Как вы думаете, они придут и защитят нас? Они должны это сделать. Я не уверен [в этом]», — отметил политик.

В той же беседе Трамп фактически признал, что сам готов нарушить договор о коллективной обороне. Президент США заявил, что будет готов отправить американские войска только для защиты тех союзников по НАТО, которые тратят требуемую долю своего ВВП на оборону.

Основной фундамент, на котором уже почти 80 лет стоит Североатлантический альянс — статья V его учредительного договора. Согласно ей, если какая-либо страна НАТО станет жертвой вооруженного нападения, другие члены будут считать это нападением на весь блок и «предпримут действия, которые сочтут необходимыми», чтобы оказать помощь.

Пятая статья применялась лишь однажды в истории НАТО — 12 сентября 2001 года, на следующий день после того, как боевики-исламисты совершили беспрецедентную террористическую атаку на Вашингтон и Нью-Йорк, в результате которой погибло почти 3000 человек. В последовавших за этим вторжениях в Ирак и Афганистан под руководством США союзники по НАТО в общей сложности потеряли в боях около 1000 военнослужащих за 20 лет.

Ранее источники того же телеканала сообщали, что Трамп действительно обдумывает возможность перестать защищать членов НАТО, которые не выплачивают оговоренных Альянсом средств на оборону.