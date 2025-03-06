США не защитят. Трамп захотел серьезно изменить политику НАТО

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в Организации Североатлантического договора. Такую информацию предоставили NBC News три нынешних и бывших высокопоставленных чиновника США и один представитель конгресса.

По его словам, Трамп уже обсудил со своей администрацией корректировку участия Соединенных Штатов в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону.

В рамках потенциального изменения политики США могут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет порога расходов на оборону.

Если Трамп действительно внесет это изменение, это будет означать значительный отход от основного принципа альянса, известного как Статья V , которая гласит, что нападение на любую страну НАТО является нападением на все страны.

Президент также рассматривает возможность изменения политики, в рамках которой США могут выбрать приоритет военных учений с членами НАТО, которые тратят установленный процент своего ВВП на оборону, заявили чиновники.

Его администрация уже дала понять европейским союзникам Америки, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе. Один из вариантов «на столе» — переместить часть американских войск в регионе, чтобы они были сосредоточены в или вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону, чтобы соответствовать определенному проценту своего ВВП.

На вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность внесения подобных изменений в порядок взаимодействия США с НАТО, представитель Совета национальной безопасности письмом ответил: «Президент Трамп привержен НАТО и статье V».

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не достигли текущей цели членов НАТО тратить 2% своего ВВП на оборону. Он утверждал, что эта разница несправедлива и возлагает дополнительное бремя на США