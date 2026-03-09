Трамп решил отправить Кушнера и Уиткоффа на переговоры с Нетаньяху

Axios: Кушнер и Уиткофф собрались в Израиль для встречи с Нетаньяху

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют посетить Израиль во вторник, 10 марта. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во вторник собираются вылететь в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху», — написал журналист.

Никакой официальной информации о теме предстоящих переговоров на данный момент не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о завершении военной операции против Ирана совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам американского лидера, он сделает это в нужный момент, но только тогда, когда будут учтены все нюансы.