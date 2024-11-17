Трамп решил наказать тех, кто выводил войска из Афганистана

NBC: Трамп хочет отправить под трибунал выводивших войска из Афганистана

Команда избранного президента США Дональда Трампа приступила к подготовке списка причастных к решению о выводе американских военных из Афганистана, сообщили источники NBC News . Они добавили, что республиканец раздумывает о передаче их трибуналу.

В списки включат как действующих, так и бывших чиновников, отметили собеседники журналистов. По их информации, причастных к выводу войск из Афганистана планируют привлечь к ответственности по ряду статей, включая статью о госизмене.

«Они (команда Трампа — прим. ред.) относятся к этому очень серьезно», — отметил источник.

Американские войска ввели в Афганистан в 2001 году — после терактов 11 сентября. Вывели во время президентского срока Джо Байдена.

Ранее команда Дональда Трампа пообещала провести кадровые чистки в Пентагоне. Первыми на выход пойдут причастные к выводу войск из Афганистана, стало известно журналистам.