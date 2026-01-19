После захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро нефтяной рынок ожидает передел, который, по оценке экспертов отрасли, может быть выгоден России. Некоторые называют это окно возможностей настоящей бомбой, которую подложил Штатам похищенный лидер Боливарианской Республики.

Сколько нефти у Венесуэлы Запасы нефти в Венесуэле считаются крупнейшими в мире и составляют 303 миллиарда баррелей (или 17% глобальных ресурсов). Но добывают здесь в основном тяжелую нефть. В так называемом поясе Ориноко она настолько вязкая, что похожа на мармелад. Эти факторы делают добычу сырья дорогим и транспортировать его не так-то просто: нужен специальный разбавитель. Однако, как уточняет Bloomberg, не все сырье в Венесуэле такого качества. Более легко очищаемая нефть средней и легкой фракции добывается на месторождениях округ озера Маракайбо и в бассейне Монагас, там, по данным агентства, добыча оценивается примерно в 450 000 баррелей в сутки.

Чтобы понять, что происходило с нефтедобычей в республике, какую роль играют здесь американские и китайские компании, вернемся ненадолго в 1970-е. Тогда на долю Венесуэлы приходилось более 7% мировой добычи нефти (в сутки она достигала 3,5 миллиона баррелей). В 1976 году в стране национализировали нефтепромышленность и создали государственную компанию Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Фото: РИА «Новости»

Спустя несколько лет она начала образовывать совместные предприятия с иностранными компаниями, но в 2007 году, после второй волны национализации, власти во главе с Уго Чавесом потребовали, чтобы доля Венесуэлы в проектах увеличилась, а PDVSA могла по балансовой стоимости частично выкупать доли иностранных участников. Если те отказывались, весь их пакет выкупали принудительно. Такие условия не устроили ExxonMobil и ConocoPhillips, они ушли из страны, а их активы национализировали. Единственной компанией США, которая не покинула Венесуэлу, была Chevron. Также с PDVSA согласились работать Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), «Роснефть», TotalEnergies (Франция), ENI (Италия) и ряд других. Со временем из-за американских санкций главным направлением экспорта нефти из Венесуэлы стал Китай, который использовал ее в основном для изготовления высококачественного асфальта. Но в конце 2025 года Штаты начали блокировать венесуэльские танкеры, нефть подорожала, и КНР в начале 2026 года была вынуждена отказаться от закупок. Chevron при этом продолжила свои поставки в США.

Фото: РИА «Новости»

Трамп манит перспективами В начале января Дональд Трам предложил крупнейшим мировым нефтяным компаниям инвестировать в расширение добычи нефти в Венесуэле 100 миллиардов долларов. Однако предложение встретили не то чтобы с большим оптимизмом. Глава ExxonMobil Даррен Вудс, например, заявил, что Венесуэла на сегодняшний день является «неинвестируемой». Кроме того, он напомнил, что активы компании в республике конфисковывали уже два раза, так что для «третьего возвращения потребуются довольно серьезные изменения».

Более положительно оказались (ожидаемо) настроены в Chevron. Вице-президент компании Марк Нельсон, сообщил, что они готовы вкладываться. Помимо этого, как уточняет Forbes, о желании инвестировать и продавать сырье заявили несколько небольших частных компаний из США.

Фото: White House

Трамп при этом убеждал, что Штаты гарантируют всем компаниям-инвесторам безопасность и финансовую, и физическую. В Министерстве энергетики объявили о реальной возможности использования американского Экспортно-импортного банка для финансирования нефтяных проектов в Венесуэле и снижения рисков для тех компаний, которые согласятся там работать.

По предварительным подсчетам американской стороны, нарастить добычу нефти в республике до трех миллионов баррелей в день получится через 8-12 лет.

Как США заморозили деньги России в Венесуэле «Позаботился» Вашингтон и о будущем России и Китая в республике: по словам Трампа, он не хочет видеть в Венесуэле обе страны, однако разрешит (хочется добавить «с барского плеча») делать закупки местной нефти. Более того, республиканец уже подписал указ о том, что средства от продажи венесуэльской нефти, которые лежат на счетах Минфина, нельзя ни изъять, ни арестовать в судебном порядке. Все ради того, чтобы не подорвать «важнейшие усилия США по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле».

Фото: Lucio Tavora/XinHua / www.globallookpress.com

Иными словами, средства Венесуэлы, которая она получает за продажу нефти, остаются ее собственностью, но хранятся в Штатах, будучи защищенными от исков и преследования. По словам главного директора по энергетическому направлению исследовательского центра «Институт энергетики и финансов» Алексея Громова, это означает, что все деньги, которые республика получила в кредит от России и КНР, оказываются замороженными в Америке и возвращению не подлежат. «США создали юридический прецедент, когда формальной конфискации активов не произошло, но по сути Россия и Китай вложенные деньги потеряли», — подчеркнул эксперт ИЭФ в комментарии Forbes.

В 2027 году Венесуэла должна была погасить долго перед Россией, однако теперь, как подсчитало издание «Нефть и капитал», наша страна может потерять 3,15 миллиарда долларов. Также есть риск потерять кредиты и инвестиции в нефтяную отрасль. Перед Китаем у республики задолженность была не менее 10 миллиардов долларов, так что потери КНР могут оказаться существеннее.

Вернуть венесуэльские долги реально? Сможет ли Россия вернуть деньги, которые ей должен Каракас, — пока вопрос открытый. Все будет зависеть от того, какая будет договоренность с американцами по этому вопросу, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Мы же видим, как они, например, танкер Marinera задержали, а российских моряков все-таки отпустили. Хотя говорили, что будут их судить. То есть это явно дипломатическая договоренность. То же самое и с Венесуэлой. Посмотрим, какая у нас с ними будет договоренность и как у венесуэльцев будут складываться отношения с самими Соединенными Штатами», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Первый замглавы департамента экономической теории Финуниверситета при правительстве России Сергей Толкачев при этом назвал шансы Москвы на получение своих долгов вполне реальными. Другое дело, что форма, в которой они будут возвращены, пока не ясна. «Возможно, это будет возврат в денежной форме, а возможно — конвертация в другие активы или политическую выгоду. Все будет зависеть от того, в чьих руках в итоге окажется власть в стране, а потом — о чем государства смогут договориться между собой», — уточнил он в комментарии aif.ru.

Даже если в Венесуэле у руля окажутся проамериканские политики, скорее всего, они не будут лишать нас тех инвестиций, которые мы сделали в экономику и топливно-энергетический комплекс страны. Сергей Толкачев

Замещающие баррели

Что в итоге: США ведут не укладывающуюся в нормы международного права политику, крадут лидера чужой страны, замораживают чужие деньги, блокируют танкеры. А что Россия? Наша страна в этой ситуации вполне способна попробовать заместить венесуэльскую нефть для Китая.

Фото: Jim LoScalzo/POOL / www.globallookpress.com

До начала морской блокады США Венесуэла поставляла в КНР почти порядка полумиллиона баррелей в сутки, говорит Игорь Юшков. Однако теперь экспорт осуществляется только в рамках так называемой генеральной лицензии, которую получила компания Chevron.

Эта американская компания там ведет добычу, правда, она небольшая, где-то около 200 тысяч баррелей в сутки, и экспортирует эту нефть в США. Все остальное американцы блокируют. Пока что, по крайней мере, блокада, насколько мы видим, действует. И для нас это в краткосрочной перспективе выгодно, так как мы лишаемся основного конкурента на китайском рынке. Игорь Юшков

«Венесуэльская нефть шла только на китайский рынок, не считая поставок Chevron в США. Во всем остальном почти весь объем шел именно на китайские рынки. Значит, КНР захочет покупать вместо венесуэльской какую-то другую нефть со скидкой. Другая нефть со скидкой — это российская и иранская. Иран и так поставляет в Китай по максимуму, поэтому Пекин, скорее всего, будет больше конкурировать с Индией, чтобы купить российскую нефть», — пояснил собеседник 360.ru.

По словам Юшкова, для КНР это будет более выгодный вариант, нежели путь с покупкой нефти без скидки, например из Саудовской Аравии. Таким образом, вполне можно ожидать, что для России это будет выгодный расклад. И, как подчеркивает эксперт, чем больше будет конкуренция между Индией и Китаем за российскую нефть, тем ниже будет и скидка на сырье.

Фото: РИА «Новости»

Вместе с тем американский контроль над нефтяным сектором Венесуэлы несет для России риск потери одного из рынков сбыта нафты. Эту субстанцию используют для разжижения тяжелой нефти. За 11 месяцев 2025 года наша страна экспортировала нафту объемом 12,6 миллиона тонн и занимала второе место по поставкам в мире с долей 11,7%, уточнил «Коммерсант». Сейчас, по информации Reuters, поставлять нафту в Венесуэлу начал начал трейдер Vitol в рамках соглашения с властями США.