Евросоюз нацелился на изменение четырех пунктов из мирного плана США

Изучившие план администрации США по урегулированию украинского конфликта европейские страны потребуют корректировки не менее четырех пунктов. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Их не устроило предложение по разделу территорий, предусматривающее передачу под управление России всей территории ДНР и международное признание Крыма.

В своем заявлении по итогам встречи на саммите G20 в ЮАР европейские политики отметили, что придерживаются принципа отказа от пересмотра границ военным путем.

Кроме, того в ЕС выступили против сокращения численности украинской армии. По их мнению, это оставит страну уязвимой.

Гарантии безопасности, предусматривающие отказ России от нового нападения на Украину или страны ЕС, вызвали у политиков сомнения.

Они также не готовы разморозить российские активы в депозитариях. По данным издания, этот пункт сильно раскритиковал канцлер Германии Фридрих Мерц.

По информации агентства DPA, европейские политики присоединятся к встрече украинской и американской делегаций в Швейцарии для обсуждения и доработки пунктов мирного соглашения. Источники журналистов заявили, что встреча пройдет в ближайшее воскресенье, 23 ноября.

Документ с решением доработать план США по урегулированию украинского кризиса европейские лидеры подписали на саммите G20 в ЮАР. Они пояснили, что предложения администрации Трампа станут основой для нового соглашения. Политиков смутило, что американцы включили в документ пункты, которые касаются ЕС и НАТО, без согласования с другими странами.