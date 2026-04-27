Трамп разозлился после цитирования журналисткой письма вашингтонского стрелка

Президент США Дональд Трамп упрекнул журналистку Нору О’Доннелл, которая спросила у него про оставленный стрелком манифест. Глава Белого дома дал интервью телеканалу CBS , обсудив случившееся на торжественном ужине в гостинице Hilton.

«Я ждал, когда вы это зачитаете. Вы (журналисты — прим. ред.) ужасные люди, ужасные. Он (подозреваемый — прим. ред.) больной человек, вам должно быть стыдно, когда вы читаете это», — сказал американский лидер.

Журналистка попросила Трампа оценить письмо подозреваемого, подготовленное им до стрельбы. Американский лидер сказал, что стрелявший является больным человеком. Трамп подчеркнул, что гадости, которые стрелок написал в своем так называемом манифесте, не имеют к нему никакого отношения.

Стрелявший на приеме журналистов пула Белого дома Коул Томас Аллен критиковал политику Трампа и продвигал антихристианскую риторику в соцсетях. Перед нападением он переслал родственникам несколько писем с указанием имен сотрудников администрации президента США.