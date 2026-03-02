Трамп разочаровался в Стармере из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в премьере Великобритании Кире Стармере из-за запрета использовать базу Диего-Гарсия для ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Позже Стармер изменил позицию, но Трамп все равно остался недоволен, заявив, что премьеру понадобилось слишком много времени на принятие решения. Он отозвал поддержку заключенной до этого сделки, по которой Британия передает контроль над архипелагом Чагос Маврикию и берет острова в аренду.

Ранее член Палаты общин Эд Дейви предложил Стармеру подать в суд на Трампа и взыскать 100 миллиардов фунтов (около 135 миллиардов долларов) за ущерб, который США нанесли британской экономике, введя глобальную 10%-ную пошлину.