Трамп разочаровался в американской оппозиции на конференции в Мюнхене

Представители американской оппозиции, участвовавшие в конференции в Мюнхене, выступили плохо. Об этом на борту самолета по пути в Вашингтон заявил президент США Дональд Трамп, его процитировала газета New York Post .

Глава государства раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. По его мнению, они показали себя некомпетентными.

«Я смотрел, как Гэвин Ньюсом отвечает на вопросы в Мюнхене, и это плохое представление нашей страны», — подчеркнул Трамп.

Президент добавил, что Клинтон выглядела «помешанной» и разгневанной. Издание уточнило, что он имел в виду конфликт политика с заместителем премьер-министра Чехии Петром Мацинкой, который защищал политику Трампа.

Ранее президент США высказался о предстоящих переговорах в Женеве, главной темой которых станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер назвал встречу дипломатов значимой, но очень простой.