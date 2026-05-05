Трамп рассказал об агрессивном поведении Зеленского в Белом доме

Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 28 февраля прошлого года вел себя агрессивно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту .

«Я всегда как-то ладил с ним. За исключением того единственного момента в Белом доме», — заявил американский лидер.

Ранее в интервью телеканалу Salem News Трамп назвал Зеленского хитрецом и отметил, что Украина продолжает терять территории. Также он высмеял своего предшественника Джо Байдена за поставку вооружений на 350 миллиардов долларов и добавил, что хочет добиться мирного урегулирования конфликта.

В конце апреля в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным американский президент заявил, что до сделки, которая разрешит конфликт, осталось недолго.