Трамп рассказал о роли Европы в решении украинского кризиса

Европа не навязывает США условия решения украинского кризиса, но будет вовлечена в этот процесс. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в беседе с журналистами.

На вопрос о том, в каком случае саммит можно было бы признать успешным, глава Белого дома заявил, что не может сказать этого.

«Пока ничего не определено. Я хочу прекращения огня, и Европа здесь совсем ни при чем. Европа не указывает мне, что делать, но они, разумеется, будут вовлечены в процесс», — отметил Трамп.

При этом президент США выразил уверенность, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске пройдут очень хорошо.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет личную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения итогов российско-американского саммита.

Сейчас глава киевского режима находится с визитом в Европе. Он уже встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой британского правительства Киром Стармером.