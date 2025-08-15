Макрон и Зеленский договорились о встрече после саммита Путина и Трампа

Макрон и Зеленский обсудят итоги саммита на Аляске на личной встрече

Личную встречу для обсуждения итогов российско-американского саммита на Аляске проведут президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщил телеканал BFMTV .

Конкретную дату и место переговоров лидеров двух стран в администрации президента Франции не назвали.

«Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное время, после Аляски», — указали в материале.

Близкий к Елисейскому дворцу источник BFMTV заявил, что Макрон и Зеленский провели за диалогом несколько последних часов. Была встреча личной или дистанционной, он не уточнил.

Украинский лидер находится с визитом в Европе. В минувшую среду, 13 августа, он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а на следующий день отправился в Лондон на встречу с главой британского правительства Киром Стармером.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского конфликта. Также главы двух держав обсудят двусторонние отношения и ситуацию в мире. Трамп уже покинул Белый дом и отправился на авиабазу Эндрюс, чтобы вылететь в Анкоридж.