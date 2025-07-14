Трамп рассказал о разговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что часто разговаривает со своим российским коллегой Владимиром Путиным и считает беседы очень приятными. Об этом глава Белого дома заявил в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте .

«Я говорю с ним (Путиным) регулярно о том, чтобы решить это дело. Я каждый раз, когда кладу трубку, думаю: „Какой приятный был разговор“. <…> Он многих перехитрил — Буша, Клинтона, Обаму, Байдена. Меня он не перехитрил», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что после какого-то момента разговоры ни к чему не приводят и нужно действовать.

В ходе встречи с главой альянса Трамп заявил, что очень недоволен Россией. Также он заявил о планах ввести жесткие пошлины, если сделку по Украине не заключат в течение 50 дней. По его словам, США оказывают на Россию политическое давление.