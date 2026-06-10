Трамп рассказал о попытках Пакистана добиться правильных действий от Ирана

Пакистан продолжает попытки достичь договоренности между США и Ираном. Об этом журналистам заявил глава белого дома Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости» .

«Они (пакистанцы — прим. ред.) работают, и они по-прежнему еще пытаются добиться от них (иранцев — прим. ред.) правильных действий», — заявил президент США.

Обострение на Ближнем Востоке началось в конце февраля, когда США и Израиль объявили начало военной операции против Ирана, ударив по исламской республике. Жертвами атаки стали более трех тысяч человек.

Трамп заявлял, что США «уничтожат Иран как цивилизацию», и это был «крутой замах», как выразился российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что уже тогда было понятно, что эта цель недостижима., а сейчас Штаты испытывает дискомфорт от сложившейся ситуации с Ираном, но не знают, как из нее выйти