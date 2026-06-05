Лавров заявил, что США не знают, как выйти из ситуации с Ираном

Лавров: США не знают, как выйти из ситуации с Ираном

Соединенные Штаты оказались в затруднении, не зная, как выйти из ситуации с Ираном. При том, что изначально имели «крутой замах», заявил в интервью «Известиям» глава МИД России Сергей Лавров.

«Президент [США Дональд] Трамп на каком-то этапе говорил, что „мы уничтожим Иран как цивилизацию“. Это достаточно крутой замах. То, что эта цель недостижима, никаких сомнений ни у кого не вызывает», — сказал он.

Лавров добавил, что Америка, если судить по ее заявлениям и действиям, сейчас испытывает дискомфорт от сложившейся ситуации, но не знает, как из нее выйти. Россия же всячески поддерживает диалог, который идет между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Саудовская Аравия и Египет тоже стремятся посодействовать в этом.

Министр напомнил, что еще до начала необоснованной и ничем не спровоцированной американо-израильской агрессии 28 февраля и Ормузский пролив бесплатно работал, и действовала в Иране фетва верховного лидера аятоллы Хаменеи, запрещающая иметь ядерное оружие.

Фактически все, что сейчас американцы требуют от Тегерана, было до того, как Штаты и Израиль напали на Иран. Кроме того, США никак не могут оправдать свои действия.

Ранее Трамп заявил, что американцам не нужна наземная операция против Ирана. Они просто бомбардировками уничтожили большую часть вооруженных сил Исламской Республики.