Трамп рассказал о «новом Киссинджере» в своей команде
Трамп допустил, что Рубио может совмещать посты в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что Марко Рубио, занимающий должность государственного секретаря, может временно продолжить исполнять обязанности советника по национальной безопасности. Об этом сообщило агентство NBC News.
По словам Трампа, Рубио показывает «выдающийся результат» и в настоящий момент справляется с двойной нагрузкой, став после отставки Майкла Уолтца временным главой Совета национальной безопасности.
«Марко отлично справляется», — отметил Трамп в интервью.
Он добавил, что хотя не планирует удерживать Рубио на обеих позициях в долгосрочной перспективе, спешки с заменой нет. Президент подчеркнул, что подобная практика уже имела место в американской истории.
«Генри Киссинджер был и тем, и другим. Есть теория, что вам не нужны два человека. Но я думаю, что у меня есть несколько действительно замечательных людей, которые могли бы хорошо работать», — отметил политик
На вопрос, может ли Рубио продолжать работу в обоих статусах «на постоянной основе», Трамп ответил: «Да, может. Но, думаю, он и сам, вероятно, хотел бы увидеть разделение, потому что это все-таки немного разные роли. Но пока — он справляется».
В том же интервью Трамп заявил, что не собирается идти на третий срок.