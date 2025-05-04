Трамп рассказал о «новом Киссинджере» в своей команде

Президент США Дональд Трамп заявил, что Марко Рубио, занимающий должность государственного секретаря, может временно продолжить исполнять обязанности советника по национальной безопасности. Об этом сообщило агентство NBC News .

По словам Трампа, Рубио показывает «выдающийся результат» и в настоящий момент справляется с двойной нагрузкой, став после отставки Майкла Уолтца временным главой Совета национальной безопасности.

«Марко отлично справляется», — отметил Трамп в интервью.

Он добавил, что хотя не планирует удерживать Рубио на обеих позициях в долгосрочной перспективе, спешки с заменой нет. Президент подчеркнул, что подобная практика уже имела место в американской истории.

«Генри Киссинджер был и тем, и другим. Есть теория, что вам не нужны два человека. Но я думаю, что у меня есть несколько действительно замечательных людей, которые могли бы хорошо работать», — отметил политик

На вопрос, может ли Рубио продолжать работу в обоих статусах «на постоянной основе», Трамп ответил: «Да, может. Но, думаю, он и сам, вероятно, хотел бы увидеть разделение, потому что это все-таки немного разные роли. Но пока — он справляется».

В том же интервью Трамп заявил, что не собирается идти на третий срок.