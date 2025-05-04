Трамп раскрыл, кто может стать новым президентом США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами NBC News заявил, что завершит свое пребывание в Белом доме по окончании второго срока. Он также назвал нескольких республиканцев, которые могли бы возглавить страну после него.

По словам Трампа, юридически он не может участвовать в выборах в третий раз.

«Насколько я знаю, этого делать нельзя. Не уверен, разрешает ли Конституция или что-то еще», — признал политик.

Он отверг информацию о том, что уже ведутся переговоры по обходу ограничений. Глава Белого дома добавил, что слышал «разные идеи». В частности, обсуждался сценарий, при котором вице-президент Джей Ди Ванс мог бы выдвинуться в президенты, а затем «передать полномочия» Трампу.

Также в разговоре упоминался Марко Рубио — нынешний госсекретарь и советник по нацбезопасности, временно заместивший уволенного Майкла Уолтца. Трамп отметил, что Рубио справляется «отлично» и может на время совмещать ключевые посты, как это делал Генри Киссинджер. Но оставаться в этих ролях, по его мнению, Рубио не будет.

Фактически, Трамп избегал прямого ответа на вопрос журналиста. Однако он отдельно хвалил Вэнса, как «фантастического, блестящего человека».

Он дал понять, что не торопится с выбором, назвав как минимум два десятка «выдающихся республиканцев», способных продолжить курс MAGA. Шапки с надписью Trump 2028 он объяснил как маркетинг сторонников — притом, что компанию-производителя этого аксессуара частично контролирует его собственный сын.

В конце марта Трамп допускал, что пойдет на третий президентский срок. Конституция США это запрещает.