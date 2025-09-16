Трамп рассказал о «чудесном разговоре» с Моди
Трамп поблагодарил Моди за поддержку усилий по завершению украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поздравив его с днем рождения и поблагодарив за поддержку усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом он написал в своей соцсети TRUTH Social.
«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Он делает невероятную работу», — написал глава Белого дома.
Ранее The Times писала, что Индия направила 65 военных для участия в учениях «Запад-2025», что на Западе сочли «переходом красной черты». Нью-Дели объяснил участие желанием укрепить оборонное сотрудничество с Москвой.