Трамп рассказал о «чудесном разговоре» с Моди

Президент США Дональд Трамп заявил, что пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поздравив его с днем рождения и поблагодарив за поддержку усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом он написал в своей соцсети TRUTH Social.