Трамп рассказал, когда пройдет встреча Путина с Уиткоффом в Москве

Трамп: встреча Путина с Уиткоффом может состояться уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф и бизнесмен Джарред Кушнер на следующей неделе встретятся с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами.

По словам Трампа, его зять Кушнер «принимает участие в процессе» мирного урегулирования на Украине и что есть вероятность, что он отправится в Москву вместе с Уиткоффом.

«Думаю, они проведут встречу с президентом Путиным, на следующей неделе в Москве», — сказал хозяин Белого дома.

Кроме того, Трамп рассказал, что переговоры с Россией по украинскому урегулированию идут хорошо.

«Наши переговоры проходят хорошо. Начали с Россией, и уже ведем с ней некоторые переговоры», — сообщил американский лидер журналистам.

Ранее Трамп в соцсети TruthSocial сообщил, что поручил Уиткоффу направиться в Москву для переговоров с российским лидером о завершении украинского конфликта. По его словам, осталось урегулировать лишь несколько разногласий между сторонами.